В Иране идут аресты

В иранском городе Шираз 9 человек арестованы за «призывы к протестам и проведению демонстраций».

IRNA со ссылкой на зампрокурора провинции Фарс Эбузера Ренчбера сообщает, что в Ширазе арестованы 9 человек «с иностранными связями, которые в соцсетях выступали с призывами к протестам и руководили демонстрациями».

По утверждениям прокурора, установлено, что арестованные «поддерживали контакты с важными политическими деятелями за границей и получали от них инструкции». Эти люди «организовали акции протеста в разных частях города».

Ренчбер отметил, что в ходе обыска, проведенного в доме лидера группы, «обнаружена самодельная взрывчатка». Он заявил, что группа «готовила нападение на штаб ополчения Басидж в городе».