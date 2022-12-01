Стала известна дата саммита Азербайджан – Турция – Туркменистан

Трехсторонний саммит с участием президентов: Азербайджана – Ильхама Алиева, Турции – Реджепа Тайипа Эрдогана и Туркменистана – Сердара Бердымухамедова пройдет 13-14 декабря в национальной туристической зоне «Аваза» (город Туркменбаши, Туркменистан). Об этом в субботу сообщило туркменское телевидение.

Постановление о проведении саммита подписал президент Туркменистана. Согласно документу, Управлению делами Аппарата президента совместно с МИД страны предписано провести на высоком уровне трехсторонний саммит.