Макрон уверен: война завершится за столом переговоров, а Россия получит гарантии безопасности

Президент Франции Эммануэль Макрон уверен, что война в Украине должна закончиться за столом переговоров, и что Россия должна получить гарантии безопасности. Об этом Макрон заявил в интервью TF1.

По словам Макрона, НАТО и его расширение станет одной из тем переговоров Украины и России. Это должно учитываться при создании новой архитектуры безопасности Европы.

«Мы должны думать об архитектуре безопасности, в условиях которой нам предстоит жить завтра. Речь идет, в частности, о словах президента России Владимира Путина о том, что НАТО приближается к рубежам России… Нам надо готовиться к тому, что произойдет после, и думать о том, как мы сможем защитить наших союзников и одновременно дать России гарантии ее собственной безопасности в тот момент, когда состоится возвращение за стол переговоров», - сказал Макрон.

В то же время президент Франции в очередной раз повторил, что Украина сама должна решать, когда начинать переговоры с Россией и при каких условиях. «Это украинский народ должен решать сам и решать, при каких условиях, как, когда от нас это не зависит», - сказал президент Франции.