Нуланд: Давление на Путина заставило его изменить планы ведения войны

Президент России Владимир Путин решил не прибегать в войне против Украины к использованию ядерного оружия из-за жестких предупреждений со стороны других государств, убеждена заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Об этом она заявила на встрече с журналистами в Киеве, сообщает "Украинская правда".

По мнению замгоссекретаря, международная реакция на звучавшие из Москвы ядерные угрозы убедила Путина в том, что реакция на применение ядерного оружия будет "невиданной и тяжелой для России", и это заставило Москву изменить планы ведения войны.

"Вы видели, что не только США, но и другие члены G7 выходили на Кремль с сигналами о том, что абсолютно неприемлемо и безответственно разбрасываться этим (намеками на применение ядерного оружия)", - заявила Нуланд.

"Россия уже сделала себя изгоем, но мы объяснили, что применение ядерного оружия будет иметь последствия несравнимого уровня", - подчеркнула она.

По словам Нуланд, отказавшись от ядерной эскалации, Россия "перешла к принципиально другому оружию, начав атаки на энергетическую инфраструктуру" Украины. Такую тактику Нуланд также назвала абсолютно неприемлемой, однако из её слов следует, что российские удары по энергообъектам стали своего рода заменой применению ядерного оружия. "Путин решил делать что-то другое. И с этим "другим" вам приходится сейчас жить", - сказала она украинским журналистам.