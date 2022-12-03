В Швеции пропал критик Кадырова Тумсо Абдурахманов

В Швеции пропал чеченский блогер Тумсо Абдурахманов, один из известных критиков главы Чечни Рамзана Кадырова. Абдурахманов и члены его семьи не выходят на связь уже несколько дней, сообщают базирующаяся в Швеции чеченская правозащитная ассоциация «Вайфонд», которая помогает беженцам из Чечни в Швеции, и источники BBC.

В начале декабря в Telegram появились сообщения об убийстве Абдурахманова, было опубликовано видео якобы с телом блогера. Однако пользователи сообщили, что на видео запечатлен другой человек.

2 декабря пресс-секретарь Ассамблеи чеченцев Европы Шамиль Албаков сказал "Кавказскому узлу", что не может подтвердить информацию о гибели Абдурахманова.

BBC напоминает, что Тумсо Абдурахманов в 2015 году был вынужден уехать из Чечни из-за конфликта с семьей Кадыровых. Конфликт начался из-за бороды Абдурахманова – она не понравилась племяннику главы Чечни Исламу Кадырову, он остановил мужчину на улице, отобрал телефон и отвез к себе домой, где Абдурахманова долго допрашивали о его религиозных взглядах. В ту же ночь Абдурахманов уехал из Чечни вместе с семьей. В Европе он стал популярным оппозиционным блогером. На его блог в YouTube подписаны почти полмиллиона человек, последний ролик в нем был опубликован три недели назад. Абдурахманов проводил совместные эфиры с чеченскими чиновниками, журналистами, детьми бывших президентов Чечни Джохара Дудаева и Аслана Масхадова. После одного из таких эфиров спикер парламента Чечни Магомед Даудов объявил блогеру кровную месть. На Абдурахманова уже совершалось покушение: в феврале 2020 года на него напал с молотком мужчина, прокравшийся в его квартиру.

В январе 2021 года суд в Швеции приговорил двух человек к десяти и восьми годам заключения по делу о покушении на убийство Абдурахманова.