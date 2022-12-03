По пути из Ирана в Йемен: американцы перехватили судно с тоннами боеприпасов

Рыболовное судно, перевозившее свыше 50 тонн боеприпасов, ракетного топлива и взрывателей, перехватили ВМС США на пути из Ирана в Йемен. Американские военные изъяли контрабанду в Оманском заливе 1 декабря.

«Персонал военно-морского флота (экспедиционная морская база USS Lewis B. Puller, ESB 3) обнаружил незаконный груз во время высадки на судно для проверки флага, что стало вторым крупным незаконным изъятием оружия Пятым флотом США за месяц», - говорится в заявлении ВМС, цитируемом Reuters.

Американские военные обнаружили на корабле около 1,1 млн патронов калибра 7,62 мм, 25 тыс. патронов калибра 12,7 мм, почти 7 тыс. дистанционных взрывателей и более 2,1 тонны топлива, которое используется для снарядов от ручных противотанковых гранатометов. Вице-адмирал Брэд Купер, командующий Пятым флотом США, в зону ответственности которого входит Ближний Восток заявил, что этот «масштабный перехват» показывает, что Иран продолжает «незаконно передавать смертоносную помощь» и совершать «дестабилизирующие действия».