Украинские военнослужащие подняли флаг на левом берегу Днепра. Видеозапись в соцсетях опубликовал добровольческий отряд аэроразведки «Карлсон».

Бойцы спецподразделения утверждают, что теперь ВС Украины открывается плацдарм для дальнейшего освобождения занятой Россией части Херсонской области.

«Первый украинский флаг на левом берегу Днепра. Это знамя подняли бойцы спецподразделения «Карлсон». Теперь нам открывается плацдарм для деоккупации левого берега Херсонщины! Операция завершилась успешно, все благодаря точным координационным и наступательным навыкам ребят», – говорится в описании к видео.