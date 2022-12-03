Потолок цен на нефть из России, «Калибры» на дне моря: заявление Зеленского

Предельная цена в $60 за баррель российской нефти, установленная странами группы G7, Австралии и ЕС, не является серьезной. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении в субботу, 3 декабря.

По словам главы украинского государства, Россия нанесла колоссальный ущерб всем странам мира сознательной дестабилизацией энергорынка, однако мир никак не может решиться на ее подлинное энергетическое разоружение. "Это слабая позиция. И только вопрос времени, когда все равно придется применять более сильные инструменты. Жаль, что это время будет потеряно. Логика очевидна: если ограничение цены на российскую нефть – 60 долларов вместо, например, 30, о которых говорили, в частности, Польша и страны Балтии, то российский бюджет получит в год около 100 млрд долларов", - отметил президент.

"Луганщина и Харьковщина – укрепляем наши силы. Юг – продолжаем "минусовать" возможности оккупантов. Граница – укрепляем весь периметр. Черноморская акватория – работаем, чтобы в итоге "Калибры" могли быть разве что на дне", - сказал президент Украины.

Зеленский также отметил, что "наиболее горячо, наиболее болезненно", как и раньше, в Донецкой области, в частности, в районе Бахмута и Соледара.