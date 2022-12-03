ФИФА планирует изменить формат чемпионата мира-2026

Формат чемпионата мира по футболу 2026 года может претерпеть изменения, сообщает испанская газета Marca.

Международная федерация футбола (ФИФА) еще в 2017 году приняла решение, что на турнире, который будет проведен в Канаде, Мексике и США, выступят 48 сборных, которые разделят на 16 групп. При этом 32 команды выйдут в плей-офф турнира.

Теперь в федерации рассматривают вариант с разделением участников на 12 групп по четыре сборных в каждой. В раунд на выбывание отберутся две сильнейшие команды в каждой группе, а также еще восемь лучших из тех, что финишировали на первой стадии турнира третьими. ФИФА примет окончательное решение после ЧМ-2022.