Виктория Нуланд: Путин неискренен и не готов к переговорам

Москва, очевидно, не слишком серьезно относится к предложениям о переговорах. Так считает заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, которая находится с визитом в Киеве, передает BBC.

Нуланд пришла к такому выводу, исходя из ответа Кремля на заявления президента США Байдена.

В четверг Джо Байден заявил, что готов встретиться для переговоров с Владимиром Путиным, если тот продемонстрирует готовность к этому. В частности, согласится на то, чтобы российские войска покинули территорию Украины. На что в Кремле ответили, что Запад “осложняет” ситуацию, поскольку отказывается признавать вхождение в состав России четырех регионов, которые она в нарушение международного права аннексировала в сентябре.

"Естественно, дипломатическое решение – это общая цель для всех, но нужен партнер, который этого хочет. И совершенно ясно, будь то атаки на энергетику, риторика или общая позиция Кремля, что Путин неискренен и не готов к этому", - заявила Нуланд.