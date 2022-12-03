И даже Франция проголосовала за Азербайджан…

Эльмир Алиев, Албуфейра (Португалия) 01:01

Конгресс Европейской гимнастики в португальской Албуфейре завершился для Азербайджана безоговорочным триумфом.

Субботний день начался со стопроцентной победы министра молодежи и спорта нашей страны Фарида Гаибова, который был переизбран на второй президентский срок. Он был единственным кандидатом, а это уже говорило о том, что в Европе работой представителя Азербайджана довольны и не видят необходимости и шансов в соперничестве с ним. И как доказательство этого: все 44 страны, участвовавшие в голосовании, отдали свои голоса Фариду Гаибову! Для сравнения: в 2017 году, когда Гаибова избрали на первый срок, он победил у номинанта из Словении лишь с разницей в восемь голосов.

За прошедшие пять лет в Европе убедились: выбор, сделанный в 2017-м, был правильным. С этой точки зрения интересным получилось выступление авторитетного датчанина Эрика Могенсена, который долгие годы входил в состав Исполкома Европейской гимнастики, был президентом Технического комитета по прыжкам на батуте. «Когда в 2017 году Фарид Гаибов избирался президентом Европейского союза гимнастики, я даже не знал, где находится Азербайджан. Конечно, у нас были определенные опасения. Но за эти годы мы увидели большую профессиональную работу, и сегодня вся Европа уверенно проголосовала за Фарида Гаибова», - сказал Могенсен после выборов. Это слова сурового северянина, на Родине которого (да и в других странах Западной Европы) обычно изначально со скептицизмом относятся к «не своим». Переубедить их непросто, а потому слова Могенсена дорогого стоят.

Еще один пример – Франция. Уж в чем, а в излишней любви к Азербайджану представителей этой страны точно нельзя заподозрить. Скорее, наоборот. Однако президент Федерации гимнастики Франции Джеймс Блато не менее восторженно отзывается о периоде работы Фарида Гаибова во главе Европейской гимнастики. «В ходе первого срока Фарида Гаибова весь мир столкнулся с пандемией, - заявил Блато в интервью haqqin.az. - Это стало проблемой для всех, в том числе и для гимнастического мира. Но Европейская гимнастика, несмотря на трудности, успешно прошла это испытание. И 100 процентов голосов, которые сегодня получил Фарид Гаибов, показывают, что он отлично справился со своей работой. Желаю Фариду успешной работы. Я разделяю его точку зрения относительно вопроса прозрачности. Он на верном пути. Поддержит ли Франция Фарида Гаибова, если он вновь подаст свою кандидатуру на пост президента Международной федерации гимнастики (FIG)? Выборы FIG пройдут в 2024 году. Время еще есть. Поэтому сейчас будет не совсем правильно что-то говорить на эту тему. Но все знают, что у нас с Фаридом очень хорошие отношения, а наши федерации тесно контактируют».