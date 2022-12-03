Украина согласна на переговоры с Россией при определенных условиях

Украина готова начать переговоры с Россией и предоставить ей «гарантии безопасности» после выполнения Москвой ряда условий. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия, пишут украинские СМИ.

По его словам, "Украина готова обеспечить России гарантии безопасности. Для этого достаточно: покинуть территорию нашей страны, выплатить репарации, наказать всех военных преступников, добровольно сдать ядерное оружие".

Отметим, что Давид Арахамия был главой переговорной группы с россиянами весной.