Перед звонком Путину Макрон переговорит с Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон переговорит с украинским лидером Владимиром Зеленским перед телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в интервью газете Le Parisien.

Французский лидер заявил, что ждал возможности подробно обсудить ряд вопросов с президентом Байденом перед разговором с Путиным.

«Также я ждал беседы и с гендиректором МАГАТЭ, с которым я вновь поговорю в это воскресенье… И, конечно же, как я всегда делал, сначала я должен поговорить с президентом Зеленским», - подчеркнул Макрон.