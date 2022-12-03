Разведка США дала прогноз по боям в Украине

Разведка США полагает, что темпы ведения боевых действий в Украине будут снижены в ближайшие месяцы. Такое заявление сделала в субботу, 3 декабря, директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на форуме, организованном в штате Калифорния президентским фондом им. Рональда Рейгана.

"Откровенно говоря, мы уже видим, что темпы... несколько снизились", - сказала глава нацразведки США, добавив: "Мы ожидаем, что будем наблюдать это и в ближайшие месяцы".

По словам Хейнс, вопрос в том, как будет обстоять ситуация в Украине по завершении зимнего периода.