Bayraktar успешно испытал мини-бомбу видео
В Турции провели испытание ударного беспилотного летательного аппарата Bayraktar AKINCI. В ходе очередных испытаний БПЛА впервые использовал мини-бомбу TOLUN с системами наведения GPS/INS разработки турецкой компании Aselsan. Соответствующее видео опубликовало Anadolu.
Турецкий беспилотник поразил цель с дистанции 30 и высоты 8 километров. Уточняется, что дрон способен нести четыре таких мини-бомбы. Подобные боеприпасы впервые используются беспилотной авиацией.
#БПЛА Bayraktar #AKINCI успешно испытал мини-бомбу TOLUN https://t.co/RiOhTW6rwE pic.twitter.com/PAfxaQpJN7— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) December 3, 2022
#БПЛА Bayraktar #AKINCI успешно испытал мини-бомбу TOLUN https://t.co/RiOhTW6rwE pic.twitter.com/PAfxaQpJN7— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) December 3, 2022