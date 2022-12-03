Bayraktar успешно испытал мини-бомбу видео

В Турции провели испытание ударного беспилотного летательного аппарата Bayraktar AKINCI. В ходе очередных испытаний БПЛА впервые использовал мини-бомбу TOLUN с системами наведения GPS/INS разработки турецкой компании Aselsan. Соответствующее видео опубликовало Anadolu.

Турецкий беспилотник поразил цель с дистанции 30 и высоты 8 километров. Уточняется, что дрон способен нести четыре таких мини-бомбы. Подобные боеприпасы впервые используются беспилотной авиацией.