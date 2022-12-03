Невеселый сбор хлопка в Азербайджане: затраты выросли, фермеры недовольны закупочной ценой наши проблемы
В Азербайджане продолжается сбор урожая хлопка. К 25 ноября на пункты приема доставлено более 295 тысяч тонн «белого золота». По информации Минсельхоза, средняя урожайность по стране составляет на данный момент 28,35 центнера.
Сбор хлопка традиционно находится в центре внимания государства, поскольку эта сфера сельского хозяйства занимает одно из ведущих мест в стратегии сокращения безработицы в регионах страны, а также в контексте наращивания ненефтяного экспорта Азербайджана и диверсификации экономики за счет сельскохозяйственного производства.
Именно поэтому несколько лет назад в Азербайджане начался процесс реализации программы интенсивного развития хлопководства. Во многих районах хлопок стал выращиваться на пастбищах и неиспользуемых надельных землях. Но сейчас главный вопрос связан с тем, смогут ли фермеры, занимающиеся хлопководством, получить ожидаемую прибыль?
По информации haqqin.az, в некоторых регионах страны урожайность снизилась из-за засухи и проблем с поливной водой. Кроме того, в последние несколько дней шли дожди, что задержало сбор урожая.
Фермер Арастун Джавадов из села Мустафаагали Бардинского района рассказал, что в этом году из-за проблем с ирригацией урожайность многих полей в селе была невысокой. Удобрения подорожали, выросли и другие расходы. Поэтому производители предлагают повысить закупочную цену хлопка, утверждая, что иначе доходы от продажи позволят многим фермерам лишь покрыть понесенные расходы.
«Килограмм хлопка первого сорта стоит 80 копеек, - делится Джавадов. – Но из-за общего роста цен наши затраты ощутимо увеличились. В целом на выращивание хлопка с гектара мы тратим сегодня, примерно, на 450-500 манатов больше, чем в прошлом году».
Джавадов рассказал, что он, его семья и родственники много лет занимаются хлопководством и надеются, что закупочная цена на хлопок будет увеличена.
«Такое ощущение, что мы работаем исключительно в интересах закупщиков, - посетовал фермер. – К счастью, я смог собрать 40 центнеров продукции с гектара. Но ведь есть фермеры, которые из-за отсутствия воды потеряли урожай и залезли в долги. Плоды тяжелой работы просто исчезают на глазах. Неудивительно, что многие сегодня подумывают перейти на выращивание зерновых и клевера».
«С 27 апреля по вторую декаду мая у нас были трудности с поливом, в результате, мы опоздали со сбором урожая, примерно, на 20-25 дней, - жалуется Мурсал Джафаров, фермер из села Боят Нефтчалинского района. – К тому же, вода в канале смешалась с морской, и это нанесло нам серьезный ущерб».
Производители из села Насими Билясуварского района, помимо прочих проблем, жалуются на вредителей.
Араз Алиев, фермер из Сабирабада, сообщил, что в этом году, благодаря благоприятным погодным условиям, он смог собрать 30 центнеров продукции с гектара. Тем не менее, он также недоволен закупочной ценой и говорит, что при таком раскладе у аграриев вообще может пропасть интерес к хлопку.
В Министерстве сельского хозяйства нам сообщили, что этом году хлопок в 16 районах Азербайджана был посажен на площади более 100 тысяч гектаров. Наибольшей производительностью отличились фермеры Агджабединского, Бейлаганского, Бардинского, Саатлинского, Тертерского, Евлахского и Зардабского районов.
Отметим, что с нынешнего года на хлопок, который фермеры привозят в пункты приема, предоставляется только товарная субсидия, размер которой увеличен со 100 до 170 манатов за тонну. В результате обсуждений, проведенных Минсельхозом с производителями и перерабатывающими предприятиями, закупочная цена на хлопок-сырец увеличивалась в 2022 году на 50 манатов дважды – в январе и августе. В прошлом году одну тонну хлопка 1-го сорта у фермеров покупали за 700 манатов, в этом году производителям выплачивается уже 800 манатов.
В Минсельхозе полагают, что переход на субсидирование урожая и повышение закупочной цены стимулируют фермеров к более качественному агротехническому возделыванию, увеличению производства и, соответственно, получению большего дохода.