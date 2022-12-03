Ульвия Худиева, собкор 02:31

В Азербайджане продолжается сбор урожая хлопка. К 25 ноября на пункты приема доставлено более 295 тысяч тонн «белого золота». По информации Минсельхоза, средняя урожайность по стране составляет на данный момент 28,35 центнера. Сбор хлопка традиционно находится в центре внимания государства, поскольку эта сфера сельского хозяйства занимает одно из ведущих мест в стратегии сокращения безработицы в регионах страны, а также в контексте наращивания ненефтяного экспорта Азербайджана и диверсификации экономики за счет сельскохозяйственного производства.

Именно поэтому несколько лет назад в Азербайджане начался процесс реализации программы интенсивного развития хлопководства. Во многих районах хлопок стал выращиваться на пастбищах и неиспользуемых надельных землях. Но сейчас главный вопрос связан с тем, смогут ли фермеры, занимающиеся хлопководством, получить ожидаемую прибыль? По информации haqqin.az, в некоторых регионах страны урожайность снизилась из-за засухи и проблем с поливной водой. Кроме того, в последние несколько дней шли дожди, что задержало сбор урожая. Фермер Арастун Джавадов из села Мустафаагали Бардинского района рассказал, что в этом году из-за проблем с ирригацией урожайность многих полей в селе была невысокой. Удобрения подорожали, выросли и другие расходы. Поэтому производители предлагают повысить закупочную цену хлопка, утверждая, что иначе доходы от продажи позволят многим фермерам лишь покрыть понесенные расходы. «Килограмм хлопка первого сорта стоит 80 копеек, - делится Джавадов. – Но из-за общего роста цен наши затраты ощутимо увеличились. В целом на выращивание хлопка с гектара мы тратим сегодня, примерно, на 450-500 манатов больше, чем в прошлом году». Джавадов рассказал, что он, его семья и родственники много лет занимаются хлопководством и надеются, что закупочная цена на хлопок будет увеличена. «Такое ощущение, что мы работаем исключительно в интересах закупщиков, - посетовал фермер. – К счастью, я смог собрать 40 центнеров продукции с гектара. Но ведь есть фермеры, которые из-за отсутствия воды потеряли урожай и залезли в долги. Плоды тяжелой работы просто исчезают на глазах. Неудивительно, что многие сегодня подумывают перейти на выращивание зерновых и клевера».