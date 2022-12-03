Американские астронавты более 7 часов находились в открытом космосе

Находящиеся на Международной космической станции (МКС) астронавты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) выходили в открытый космос для установки новой солнечной батареи. Об этом 3 декабря проинформировал сайт NASA.

В управлении рассказали, что Джош Кассада и Фрэнк Рубио провели в открытом космосе семь часов пять минут. Они завершили установку на МКС новой солнечной батареи iROSA, а также несколько других действий, в том числе открутили болты, чтобы 19 декабря, во время следующего выхода в космос, установить силовой кабель для iROSA.