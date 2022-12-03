США не верят в смену власти в России и Иране

США считают, что протесты, которые могли бы угрожать власти, в Российской Федерации невозможны, заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.

«Возможно, будет более критическое отношение к тому, что произошло, но ничего, что могло бы угрожать власти», - заявила она, ответив на вопрос о возможности масштабных протестов в России, ее слова приводят российские СМИ.

Хейнс подчеркнула, что США не считают вероятной смену власти в Иране, где происходят масштабные протесты. По ее словам, в нацразведке видят, что правительства не воспринимают происходящее в странах как непосредственную угрозу для их стабильности и подавляют протесты. «Хотя, с другой стороны, мы смотрим на то, что происходит в Иране: они сталкиваются с серьезными вызовами в экономике, что увеличивает риски нестабильности и беспорядков», - заявила Хейнс.