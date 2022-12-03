Армяне опять стреляют
4 декабря около 03:50 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных близ населенного пункта Юхары Шорджа в Басаркечарском районе, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Зейлик Кельбаджарского района. Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.
«Подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры», - говорится в сообщении.
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