США не дадут Ирану поставлять оружие России

Иран не заинтересован в возобновлении ядерной сделки и США сосредоточатся на других вопросах, в том числе на попытках сдержать и сорвать поставки иранского оружия в Россию, заявил спецпосланник американской администрации по Ирану Роберт Малли, пишет Bloomberg.

«Прямо сейчас мы можем изменить ситуацию, пытаясь сдержать и сорвать поставки оружия России и пытаясь поддержать фундаментальные чаяния иранского народа», - сказал он.

Говоря о переговорах по ядерной сделке, Малли отметил, что Вашингтон не видит смысла заострять на этой теме внимание, поскольку Тегеран выдвигает, по его словам, неприемлемые требования, и США не хотят «возвращаться назад, чтобы затем их разыграли».