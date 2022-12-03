В ЕС утвердили решение об ограничении цены российской нефти

Совет ЕС принял решение об установлении предельной цены на нефть и нефтепродукты и масла, происходящие из России или экспортируемые из нее, на уровне 60 долларов за баррель, говорится в сообщении Совета ЕС.

Уровень предельной цены был установлен в тесном сотрудничестве с Коалицией по ограничению цен на нефть и начнет применяться с 5 декабря 2022 года.

«Ограничение цены на российскую нефть ограничит скачки цен, вызванные чрезвычайными рыночными условиями, и резко уменьшит доходы, которые Россия получила от продажи нефти после развязывания ею незаконной агрессивной войны против Украины. Это также будет способствовать стабилизации мировых цен на энергоносители и смягчению негативных последствий для энергоснабжения третьих стран», - говорится в сообщении.

6 октября 2022 года Совет ЕС принял решение о запрете морской транспортировки российской нефти (с 5 декабря 2022 года) и нефтепродуктов (с 5 февраля 2023 года) в третьи страны, а также связанное с этим предоставление технической помощи, брокерских услуг, финансирования или финансовой помощи.