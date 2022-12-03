Президент Израиля впервые посещает Бахрейн

Эта двухдневная поездка будет первым визитом израильского президента в это арабское государство в Персидском заливе с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 2020 году.

«Это новый исторический шаг в отношениях между Израилем и арабскими странами, подписавшими Соглашения Авраама, с надеждой, что новые и новые страны присоединятся к кругу мира с Государством Израиль», - сказал перед вылетом Герцог.

Президента Израиля в Манаме будет встречать глава МИД Бахрейна Абд аль-Латиф Рашид аль-Заяни. Затем президент отправится в королевский дворец, где встретится за обедом с королем Хамадом Ибн Иса аль-Халифой.

Во второй половине дня Ицхак Герцог встретится с представителями местной еврейской общины и примет участие в заседании организации экономического развития Бахрейна. Вместе с президентом в Бахрейн прибыли представители Департамента по инновациям, Института экспорта и бизнесмены.

Визит проходит на фоне антиизраильских демонстраций, участники которых высказывались против нормализации отношений с Израилем и кричали «Смерть Израилю». Некоторые держали плакаты, называющие Герцога «преступником». Один из демонстрантов назвал нормализацию с Израилем «предательством» и призвал Герцога оставаться дома.