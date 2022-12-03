В Финляндии рассказали, зачем хотят вступить в НАТО

Министр иностранных дел Финляндии в интервью агентству Kyodo Пекка Хаависто заявил, что главной причиной стремления страны вступить в НАТО состоит в ядерных угрозах со стороны России.

«Заявка на вступление в НАТО была вызвана главным образом ядерными угрозами России», - сказал он.

Хаависто отметил, что с началом войны в Украине «реальная ситуация с безопасностью в Европе поменялась». По его словам, Финляндия задумалась, как реагировать и где получить поддержку, если будет существовать угроза применения ядерного и химического оружия. Это и стало основным фактором решения вступить в Североатлантический альянс, добавил министр.

Ранее Хаависто заявлял, что Венгрия ратифицирует соглашение о членстве Финляндии и Швеции в НАТО в феврале следующего года.