Прошлой ночью на горячую линию МЧС «112» поступила информация о пожаре в многоэтажном здании, расположенном в Хатаинском районе города Баку.

При оценке эксплуатационных условий на месте происшествия было установлено, что пожар произошел в деревянном строении, расположенном на 16-м этаже шестнадцатиэтажного жилого дома, и существует высокий риск его расширения и перемещения в квартиры.

Благодаря оперативным мероприятиям, проведенным силами МЧС, огонь был в короткие сроки потушен и не распространился на квартиры.

В результате пожара сгорело 6 кв.м поверхности и полки площадью 4 кв.м в постройке общей площадью 35 кв.м.