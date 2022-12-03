Ром и сигары для России могут поставлять через Армению

Доминикана планирует наладить поставки в Россию рома, кофе, авокадо и сигар через третьи страны, в том числе через Армению, заявил российским СМИ посол республики в Москве Ханс Данненберг.

«Мы много экспортируем кофе в Россию. Когда туристы стали ездить в Доминикану, им очень понравился наш кофе, и в аэропорту даже стали размещать рекламу на русском языке со ссылкой, где этот кофе можно купить в Москве. Сейчас он тоже продается, но стоит подороже, в два раза примерно, за этот год объем сократился из-за трудностей в логистике. Но сейчас мы стараемся наладить поставки кофе через Ереван или Алматы», - рассказал посол.

Он отметил, что кофе также можно завозить через Узбекистан и Таджикистан, а ром - через Армению.

«Мы ищем пути для экспорта, поедем в Ташкент, чтобы наладить поставки кофе через Узбекистан. Но можно подумать, чтобы использовать Ереван для экспорта наших сигар, табака, рома и авокадо», - добавил Данненберг.