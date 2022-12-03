ОПЕК+ может резко сократить добычу нефти

Страны ОПЕК+ могут договориться о резком сокращении добычи нефти в связи с грядущими последствиями запрета на экспорт сырой нефти из России и возможного ограничения цен на российскую нефть, сообщает CNBC.

Старший вице-президент по анализу в энергетическом консалтинге Rystad Клаудио Галимберти сказал, что группе стран было бы лучше придерживаться курса и изменить существующую политику добычи.

«Ходят слухи, что ОПЕК+ рассматривает возможность сокращения из-за слабого спроса, особенно в Китае, за последние несколько дней. Тем не менее трафик Китая по всей стране резко не сократился», - сказал он.