Дмитрий Рой, автор haqqin.az 11:01

Евросоюз согласовал потолок цен на российскую нефть. Теперь с 5 декабря нельзя покупать российскую нефть выше цены в 60 долларов. С 15 января 2023 года этот потолок будет пересматриваться каждые два месяца. Удавку на шее Кремля Запад затягивает не спеша, но последовательно. Российская пропаганда и официальные лица уверяют, что все это ерунда и никакого значения для России не имеет. Возможно, как в случае с западными санкциями договорятся и до того, что все это только на пользу российской экономике. В этом есть своя логика, ведь предельная цена российской нефти, на которой сошлась Европа, оказалась выше той, по которой Россия продает нефть сейчас. Так, в конце прошлой недели в портах Приморска и Новороссийска ее отгружали по $52 за баррель. А в начале нынешней недели в Приморске цена опускалась до $45,31, в среду составила $48 за баррель.

«Какой будет потолок цен - нас это не интересует, мы будем договариваться с нашими партнерами напрямую, и партнеры, которые продолжают с нами работать, не будут озираться на эти потолки и не будут никаких давать гарантий тем, кто эти потолки незаконным образом вводит», - уже бодро отрапортовал глава российской дипломатии Сергей Лавров. Но тут-то и кроются нюансы. Начнем с того, что российский бюджет на 2023 год сверстан исходя из стоимости нефти в 70 долларов за баррель. Причем его полная себестоимость с учетом налогов составляет 50 долларов. Далее. Немногочисленные оставшиеся покупатели начали требовать увеличения скидок почти до 40%. И, наконец, владельцы нефтяных танкеров массово отказываются перевозить российскую нефть, требуя более высокой платы за риск. И если прежде ставка фрахта судна для поставок нефти из Балтийского моря в Индию составляла $9-11,5 миллиона, то теперь она уже ближе к $15-20 миллионам. То есть из потолочной цены за баррель нужно вычесть еще примерно 20 долларов. А это уже ниже рентабельности добычи. Китай здесь России не помощник. На днях российские медиа с оптимизмом сообщили, что китайцы возобновили закупки нефти у Москвы. Забыв упомянуть при этом о «незначительной» детали: Пекин теперь закупает российскую нефть на особых условиях. Мало того, что с 30% скидкой, так еще и ответственность за поставляемые грузы и их страховку лежит на экспортере, то есть России.