Разведка США: Россия тратит боеприпасы, которые не может производить

Темпы, с которыми российская армия тратит в Украине боеприпасы, превышают возможности РФ производить их, заявила директор Национальной разведки США Эврил Гейнс, передает NBC News.

«Я не думаю, что могу назвать точные цифры, но (Россия) достаточно быстро (расходует боеприпасы). Имею в виду, что на самом деле чрезвычайно быстро. И, по нашему мнению, они не способны самостоятельно производить то, что тратят на данном этапе. Поэтому для них это будет сложная задача», - сказала Гейнс.