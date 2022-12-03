Генпрокурор Ирана: правила ношения хиджаба будут пересмотрены

Генпрокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери заявил, что в ближайшее время парламент и судебная система Исламской Республики пересмотрят правила ношения хиджаба, пишут зарубежные СМИ.

Это заявление сделано в надежде прекратить массовые акции протеста, вспыхнувшие в стране в середине сентября после смерти 22-летней Махсы Амини, арестованной полицией нравов за неправильно надетый хиджаб. Ведущую роль в них играют женщины, протестующие против введенных режимом аятолл гендерных ограничений.