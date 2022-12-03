В России захотели создать собак-камикадзе

Депутат Орловского областного законодательного собрания Виктор Макаров предложил отправить на фронт бездомных собак, научив их подрывать украинские танки, пишут российские СМИ.

Это предложение от депутата-коммуниста прозвучало на сессии законодательного собрания во время обсуждения закона об обращении с бездомными животными органов местного самоуправления.

По мнению Макарова, перед отправкой в Украину собак нужно «воспитать».

Идею коммуниста остальные парламентарии не поддержали.