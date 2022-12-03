Институт изучения войны: Шойгу поехал в Минск давить на Беларусь

Вчерашний визит министра обороны России Сергея Шойгу в Минск, вероятно, имел целью давление на Беларусь в вопросе поддержки войны РФ против Украины, говорится в сводке Американского института изучения войны (ISW).

Аналитики института отметили, что на встрече Шойгу и Хренина были подписаны поправки к соглашению о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.

Тем не менее ISW признает, что вероятность вступления Беларуси в войну минимальна из-за внутренних факторов.