Первый сверхзвуковой беспилотный военный самолет Турции совершил взлет ВИДЕО
Состоялся тестовый запуск сверхзвукового палубного беспилотного летательного аппарата, разработанного турецкой оборонной компанией Baykar Makina.
Взлетная масса беспилотника составляет 6 тонн, из которых почти 2 тонны - полезная нагрузка. Kizilelma может находиться в воздухе в течение пяти-шести часов на высоте 12 км. Дальность полета не ограничена благодаря возможности работы с сетью передачи данных SATCOM.
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