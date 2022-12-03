Икрам Нур, автор haqqin.az 12:39

Саудовская Аравия заключила соглашение с Китаем о закупке вооружений. Стоимость сделки составляет 4 миллиарда долларов. А Государственный департамент США утвердил продажу Катару системы защиты от дронов на $1 миллиард. Пока мировые СМИ увлеченно следят за развитием конфликта в Украине и оживленно обсуждают шансы сторон, США и Китай приступили при полном согласии местных игроков к разделу Персидского залива. Однополярная американская система, возникшая здесь с середины XX века, рушится прямо на наших глазах, а местные правящие элиты стремительно меняют внешнеполитическую ориентацию так, что дух захватывает.

Нынешней оружейной сделкой – не вполне, кстати, понятной, поскольку Доха не страдает от атак иранских «прокси» – Катар окончательно закрепляет за собой статус эксклюзивного партнера США в регионе. Получая от этого соответствующие бонусы: с одной стороны, американские гарантии в том, что попытка его изоляции со стороны Эр-Рияда и Эмиратов не повторится. С другой стороны, увеличение его геостратегической значимости, в том числе и на рынке энергоресурсов, на фоне ухода с них российских энергоносителей. Подписав с Германией контракт на импорт сжиженного газа в течение следующих 15 лет, Катар продемонстрировал готовность к поддержке западного курса в отношении России. И, что особенно приятно для Вашингтона, реализация этого проекта будет происходить при активном участии американской ConocoPhillips, которая и начнет забирать катарский газ для доставки в новый LNG-терминал в немецком Брансбюттеле в Шлезвиг-Гольштейне. Подобные шаги – оптимальный для Дохи вариант, чтобы не выпасть с радаров глобальных игроков, да еще при этом застраховать себя от масштабных потрясений типа «арабской весны» или недружественных шагов от заклятых друзей из числа других монархий региона. Сегодня Европа и США Катару за такую позицию аплодируют, а в Катаре «скромно» заявляют, что могли бы и больше для Запада сделать, но «не хватает переговорщиков, чтобы одновременно со всеми заключать договоры». А вот если будут деньги, то и переговорщики, и дополнительные мощности производства сжиженного газа появятся.

Саудиты реагируют на складывающуюся ситуацию вполне адекватно: «Коли уж с Вашингтоном не складывается – обратимся к Пекину, Китай нам поможет». И пока Пекин полностью оправдывает ожидания Эр-Рияда. Он готов не только интенсифицировать экономические связи, но и серьезно расширить сотрудничество в военной и ядерной сфере, что открывает саудовской элите путь к их заветной мечте – производству собственного ядерного оружия. Пакистанский ядерный арсенал как гарант безопасности Эр-Рияда – это хорошо, это замечательно, но хотелось бы против Ирана иметь что-то свое, что можно оперативно использовать. На эти дружественные шаги Пекина саудиты отвечают полной взаимностью. В декабре может состояться визит Си Цзиньпина в Эр-Рияд, и уже сейчас там готовы предложить себя в качестве производственного хаба в рамках китайской мега-инициативы «Один пояс, один путь». При одном условии – Королевство сохранит лидерские позиции в качестве импортера нефти в Китай, чему сейчас мешает российский демпинг. Китайцы, в принципе, не особо против, тем более что Эр-Рияд наглядно продемонстрировал готовность оружейной сделкой с Пекином – которая предусматривает получение 300 беспилотных летательных аппаратов CH4, поточную линию для сборки БПЛА TB001, гиперзвуковые противокорабельные ракеты YJ-21e и лазерную систему перехвата дронов Silent Hunter - закрыть глаза на некоторое, мягко сказать, несовершенство китайской техники.