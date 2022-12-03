В Иране повесили «сионистских агентов»

4 декабря был приведен в исполнение смертный приговор, вынесенный четырем иранцам, признанным виновными в сотрудничестве с израильской службой внешней разведки «Моссад». По данному делу к срокам заключения от пяти до десяти лет были приговорены еще три человека, пишут израильские СМИ.

«Утром были казнены четыре члена банды преступников, связанной с разведывательной сетью сионистского режима», - говорится в официальном заявлении.