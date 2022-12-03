Зеленский недоволен потолком цен на российскую нефть

Президент Украины Владимир Зеленский остался недоволен решением стран ЕС установить регулируемый потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель.

«В мире, к сожалению, без серьезных решений завершилась дискуссия об ограничениях экспортной цены на российскую нефть. Ведь не назовешь серьезным решение установить полностью комфортное для бюджета России ограничение», - написал он.

По мнению Зеленского, это «слабая позиция и лишь вопрос времени», когда все равно придется применять «более сильные инструменты».