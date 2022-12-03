Пригожин предупредил Рогозина не подходить к «вагнеровцам»

По словам Пригожина, «подразделения ЧВК «Вагнер» находятся в непосредственной близости к противнику, поэтому «туда не ездят различного рода проверяющие, в том числе с целью пиара». Он добавил, что «в ЧВК вряд ли бы приняли Рогозина, в том числе из-за «корпоративного духа», который он сам и формирует».

«В принципе, подразделения ЧВК «Вагнер» достаточно хорошо подготовлены и внимательно отслеживают в прицелы представителей НАТО. Поэтому если бы человек в натовской одежде приблизился к позициям ЧВК «Вагнер», то думаю, мы отправили бы его в пластиковом мешке для опознания», - заключил Пригожин.