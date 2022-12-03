Призеры второго дня чемпионата Азербайджана по дзюдо ФОТО
Во второй день чемпионата Азербайджана по дзюдо на татами вышли 107 дзюдоистов и дзюдоисток.
Разыгрывались медали в весовых категориях до 51 кг и 70 кг у женщин, а также - до 66 кг и 90 кг у мужчин.
Всего в чемпионате Азербайджана, проходящем в Бакинском дворце спорта, за 56 медалей борются 379 дзюдоистов и дзюдоисток из 68 клубов и спортивных объединений страны.
Призеры второго дня соревнований
Женщины
-52 кг.
1. Айдан Велиева
2. Зейнаб Мамедова
3. Айтен Вердиева
3. Хадиджа Гадашова
-70 кг.
1. Гюнель Гасанлы
2. Судаба Агаева
3. Парвана Абдуллаева
3. Айсу Гасанова
Мужчины
-66 кг.
1. Яшар Наджафов
2. Самир Пириев
3. Руслан Пашаев
3. Тофиг Мамедов
-90 кг.
1. Эльджан Гаджиев
2. Паша Алиев
3. Аждар Багиров
3. Муса Гусейнли.