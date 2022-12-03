Во второй день чемпионата Азербайджана по дзюдо на татами вышли 107 дзюдоистов и дзюдоисток.

Разыгрывались медали в весовых категориях до 51 кг и 70 кг у женщин, а также - до 66 кг и 90 кг у мужчин.

Всего в чемпионате Азербайджана, проходящем в Бакинском дворце спорта, за 56 медалей борются 379 дзюдоистов и дзюдоисток из 68 клубов и спортивных объединений страны.

Призеры второго дня соревнований

Женщины

-52 кг.

1. Айдан Велиева

2. Зейнаб Мамедова

3. Айтен Вердиева

3. Хадиджа Гадашова

-70 кг.

1. Гюнель Гасанлы

2. Судаба Агаева

3. Парвана Абдуллаева

3. Айсу Гасанова

Мужчины

-66 кг.

1. Яшар Наджафов

2. Самир Пириев

3. Руслан Пашаев

3. Тофиг Мамедов

-90 кг.

1. Эльджан Гаджиев

2. Паша Алиев

3. Аждар Багиров

3. Муса Гусейнли.