Джейхун Байрамов встретится с Лавровым

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов 5 декабря с рабочим визитом посетит Россию, где встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщили в МИД России.

«Планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также обменяться мнениями по наиболее актуальным аспектам региональной и международной повестки дня, включая вопросы нормализации азербайджано-армянских отношений», - говорится в сообщении.

Как отметили в российском МИД, предстоящую встречу во внешнеполитическом ведомстве рассматривают как «продолжение доверительного российско-азербайджанского политического диалога».