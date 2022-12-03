Зухра Новрузова, спецкор по странам Средней Азии 13:51

В ходе визита в Москву президент Казахстана Токаев заявил о готовности Астаны рассмотреть вопрос о трехстороннем союзе с Россией и Узбекистаном. Одной из задач этого союза станет решение вопросов в газовой сфере. Российский газовый сектор пребывает в глубокой депрессии. Европейские рынки для него потеряны, инфраструктура для «разворота на Восток» не создана. Более того, Кремль встревожен тем, что Азербайджан и Турция всерьез настроены на перевод газовых потоков из Центральной Азии через свою территорию в обход России.

Ситуацию требуется срочно исправлять, и поэтому Москва выступила инициатором создания трехстороннего (Россия – Казахстан – Узбекистан) союза, целью которого должна стать, как пояснила российская сторона, координация «действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана». Более подробно по этому поводу высказался пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, который пояснил следующее: У динамично развивающихся Казахстана и Узбекистана растет потребность в газе. Кроме того, обе страны, как и Россия, торгуют на внешних рынках, что требует определенной синхронизации. В рамках этой «синхронизации» может быть создано «некое юридическое лицо – как для сотрудничества трех стран, так и для последующего развития инфраструктуры для внешних рынков». Кроме того, спикер Кремля заявил, что у Москвы и Астаны есть планы совместного развития, в том числе в части общих энергетических рынков, в рамках Евразийского экономического союза, а Ташкент якобы тоже «присматривается» к этому объединению.

Идея тройственного газового союза России, Казахстана и Узбекистана не встретила энтузиазма ни в Астане, ни в Ташкенте. В центральноазиатских столицах все обставили с подобающей вежливостью – категорическое «нет» говорить не стали, обещали «вникнуть в тему» и провести детальные переговоры, чтобы «прийти к искомым результатам и соглашениям». Что в переводе с дипломатического означает: «Мы в этом союзе не заинтересованы, давайте без нас». И ведь Москве к этой позиции не придраться – Казахстан и Узбекистан могут до бесконечности затягивать обсуждение данного вопроса, а у российской стороны нет достаточных аргументов для того, чтобы ускорить этот процесс. Вице-премьеру России, курирующему в правительстве энергетический комплекс, остается сейчас как мантру твердить, что и Астана, и Ташкент заинтересованы в реализации проекта тройственного газового союза, но это, говоря откровенно, больше похоже на заклинания, чем на реальность.