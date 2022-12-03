Казахстан и Узбекистан на предложение Кремля: «Ни вор на базаре, ни святой на мазаре» наша корреспонденция
В ходе визита в Москву президент Казахстана Токаев заявил о готовности Астаны рассмотреть вопрос о трехстороннем союзе с Россией и Узбекистаном. Одной из задач этого союза станет решение вопросов в газовой сфере.
Российский газовый сектор пребывает в глубокой депрессии. Европейские рынки для него потеряны, инфраструктура для «разворота на Восток» не создана. Более того, Кремль встревожен тем, что Азербайджан и Турция всерьез настроены на перевод газовых потоков из Центральной Азии через свою территорию в обход России.
Ситуацию требуется срочно исправлять, и поэтому Москва выступила инициатором создания трехстороннего (Россия – Казахстан – Узбекистан) союза, целью которого должна стать, как пояснила российская сторона, координация «действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана».
Более подробно по этому поводу высказался пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, который пояснил следующее: У динамично развивающихся Казахстана и Узбекистана растет потребность в газе. Кроме того, обе страны, как и Россия, торгуют на внешних рынках, что требует определенной синхронизации. В рамках этой «синхронизации» может быть создано «некое юридическое лицо – как для сотрудничества трех стран, так и для последующего развития инфраструктуры для внешних рынков».
Кроме того, спикер Кремля заявил, что у Москвы и Астаны есть планы совместного развития, в том числе в части общих энергетических рынков, в рамках Евразийского экономического союза, а Ташкент якобы тоже «присматривается» к этому объединению.
Идея тройственного газового союза России, Казахстана и Узбекистана не встретила энтузиазма ни в Астане, ни в Ташкенте. В центральноазиатских столицах все обставили с подобающей вежливостью – категорическое «нет» говорить не стали, обещали «вникнуть в тему» и провести детальные переговоры, чтобы «прийти к искомым результатам и соглашениям».
Что в переводе с дипломатического означает: «Мы в этом союзе не заинтересованы, давайте без нас». И ведь Москве к этой позиции не придраться – Казахстан и Узбекистан могут до бесконечности затягивать обсуждение данного вопроса, а у российской стороны нет достаточных аргументов для того, чтобы ускорить этот процесс.
Вице-премьеру России, курирующему в правительстве энергетический комплекс, остается сейчас как мантру твердить, что и Астана, и Ташкент заинтересованы в реализации проекта тройственного газового союза, но это, говоря откровенно, больше похоже на заклинания, чем на реальность.
Казахстан и Узбекистан откровенно разочарованы в интеграционных объединениях под эгидой России, поскольку они все больше укладываются в поэтическую формулу «как здорово, что все мы здесь зачем-то собрались». Практическая отдача от того же ЕАЭС не слишком велика, не говоря уже об ОДКБ, о котором в Центральной Азии в открытую говорят: «Ни вор на базаре, ни святой на мазаре».
Кроме того, Ташкент и Астана прекрасно понимают всю опасность каких-либо союзов с токсичным Кремлем. Ведь не случайно заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко сразу после оглашения планов трехстороннего газового союза заявил, что Казахстан не позволит использовать свою территорию для обхода западных санкций и будет оценивать проект газового союза с учетом санкционных рисков.
К тому же в центральноазиатских столицах прекрасно осознают степень ненадежности Кремля. На раз-два он потерял газовый рынок в Европе, наступив при этом на все «грабли», которые только были возможны. Кто даст гарантии, что в один далеко не прекрасный момент то же самое не произойдет и в отношении Москвы к партнерам «тройственного газового союза». А зачем Казахстану и Узбекистану такое внезапное «счастье»?
Поэтому там нет никакого энтузиазма в связи с предложениями Москвы. В Центральной Азии справедливо решили: пусть Москва решает свои проблемы самостоятельно, а мы уж как-нибудь сами.