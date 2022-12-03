Российских бизнесменов призвали вкладываться в Россию

Российские бизнесмены должны вкладывать средства в развитие страны, это позволит сохранить эти деньги, тогда как на Западе активы предпринимателей и их самих могут арестовать, написал в своем телеграме спикер российской Госдумы Вячеслав Володин.

Володин заметил, что «западные страны сначала отбирали яхты, виллы, автомобили и самолеты у российских бизнесменов, а теперь там арестовывают их самих».

«Надо развивать свою страну - Россию. И помнить: здесь родились, смогли реализовать себя, ей обязаны всем. Необходимо делать все, чтобы жизнь в ней была лучше. Тогда не только деньги будут целы, но и совесть - чище», - резюмировал председатель Госдумы.