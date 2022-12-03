Выяснилось отношение россиян к войне

42% однозначно поддерживают, 32% - «скорее поддерживают» участие вооруженных сил РФ в «спецоперации».

При этом доля тех, кто выражает полную поддержку, снизилась на два процента в сравнении с октябрем, а вторая категория – «скорее поддерживаю» - увеличилась на три процента.

Поддерживают «спецоперацию» все возрастные категории в РФ. Но наибольший уровень одобрения у старших возрастных групп (75%), а у молодых респондентов это 62%.

Также в России за месяц выросло число тех, кто в разной степени выступает за продолжение боевых действий: с 36% до 41%. И упало число сторонников переговоров: с 57% до 53%.