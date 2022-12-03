В России пригрозили Финляндии

Он счел высказывание министра иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто о том, что Хельсинки стремится в НАТО с целью обезопасить себя от России, глупостью, добавив, что во времена своего нейтралитета Финляндия была в стороне от всех потенциальных конфликтов:

«Это вообще полная глупость, потому что, наоборот, когда Финляндия оставалась нейтральной страной, она была вне потенциального ядерного конфликта. Как только она вступает в НАТО, в случае конфликта ядерного она будет мишенью, поэтому это полная глупость. Это попытка оправдаться перед собственными избирателями, собственным населением. Я думаю, что это не имеет ничего общего с действительностью», - отметил он.