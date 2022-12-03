Россия готова помочь Азербайджану с русским языком

В России ценят бережное отношение Баку к русскому языку и культуре, говорится в сообщении, распространенном МИД России в связи с предстоящим рабочим визитом министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Москву.

«Готовы оказывать азербайджанским друзьям необходимое содействие в этой работе, включая вопросы повышения качества преподавания русского языка в республике, подготовки преподавательского состава, увеличения квот на обучение азербайджанских студентов в российских вузах», - отмечается в информации.

В МИД России также отметили, что в Азербайджане «порядка 340 школ с обучением на русском языке, в азербайджанских высших учебных заведениях функционируют русскоязычные факультеты».

«В настоящее время в России обучаются свыше 11 тыс. азербайджанских студентов, из них более 1 тыс. – за счет средств федерального бюджета. Ежегодно гражданам Азербайджана предоставляется свыше двухсот государственных стипендий», - подчеркивается в сообщении.