Россия воюет с Украиной «за право быть не такими, как они», заявила российская пропагандистка Маргарита Симоньян в эфире российского телевидения.

«Мы не такие, как они. А если мы такие, как они, то за что мы тогда воюем? Мы воюем, потому что мы не такие, и за наше право быть не такими: не фашистами, не истериками, не просто дебилами, которыми они являются. Если наш сосед придурок, то мы тоже должны быть придурками?», - «сделала вывод» Симоньян.