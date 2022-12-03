Шэн Сию, специально для haqqin.az 15:23

По Китаю прокатилась волна протестов против коронавирусных ограничений. В результате власти начали смягчение карантинных мер. Было бы глупо отрицать, что на первых этапах пандемии Китай продемонстрировал значительные успехи свое политики в отношении коронавируса. Смертельных случаев него в Китае значительно меньше, чем в других странах. Более того, Пекину удалось удержать положительные показатели в экономике в 2020 и 2021 годах.

Но, как часто это бывает в жизни общества, любой плюс имеет и свою отрицательную сторону. Из-за массового карантина у китайцев слабый естественный иммунитет против ковида, что провоцирует резкий рост заболеваний при любом снятии ограничений. Да и китайские вакцины оказались не столь хороши. А запрет на применение западных вакцин не создал условий для китайских фармацевтических компаний работать в условиях конкуренции с передовыми западными разработками. В итоге, продолжающаяся политика нулевой терпимости, действующая уже три года, начала вызывать раздражение в обществе. Как долго будут продолжаться эти ограничительные меры? Сколько еще будут длиться тесты, карантины и локдауны? Китайцы ждали от правительства примерных сроков нормализации жизни, а их не было. К тому же вступил в силу фактор «творческой самодеятельности» властей на местах – этот извечный бич Китая. Центр-то принимает достаточно взвешенные решения – а вот местные чиновники, из соображений «как бы чего не вышло», закручивают карантинные гайки до предела. Заваривая подъезды в домах, где находятся заболевшие, создавая очереди при массовых тестированиях на COVID-19 и сооружая заграждения вокруг жилых зданий, чтобы затруднить из них выход тем, кто находится на карантине. Именно из-за этих заграждений 24 ноября в Урумчи, столице Синьцзян-Уйгурского автономного района, погибли 10 человек в результате пожара в многоквартирном доме. Это событие потрясло Китай и стало тем «спусковым крючком», после которого люди начали выходить на улицы китайских городов.

Вопреки распространенному мнению, протесты в Китае – не такая уж и редкость. В 2019 году их было зарегистрировано 1384, в 2020-м, 2021-м и 2022-м годах — соответственно 804, 1095 и 701. Но если ранее в большинстве случаев протесты проходили в отдельных городах, а протестующие выступали не против всего китайского правительства, а против своих работодателей или конкретных решений правительств провинциального/окружного/уездного уровня, то в этот раз они носили массовый политический характер, а также проходили одновременно в нескольких крупнейших городах. И были направлены именно против антиковидных ограничений. Разумеется, нашлись радикалы, вышедшие на протесты с антиправительственными лозунгами, вроде «Си Цзиньпин, уходи!», «Коммунистическая партия, уходи!», «Нужна демократия, а не вождь. Хотим быть гражданами, а не рабами!» Но не они составляли мейнстрим протестов, далеко не они. Председатель КНР Си Цзиньпин на состоявшейся 1 ноября встрече с председателем Евросовета Шарлем Мишелем поделился своим видением того, почему в городах Китая вспыхнули протесты: «После трех лет COVID-19 люди чувствуют себя разочаровано [frustrated]. Заявив при этом о вероятном послаблении антиковидных мер в будущем: «Сейчас в Китае доминирует омикрон-штамм, а дельта-штамм был куда более смертоносным».

Но при всей малой опасности омикрон-штамма, руководство Китая помнит о модели его распространения, составленной учеными Фуданьского Университета в Шанхае. Согласно ей, даже при появлении в Китае 20 носителей этого штамма через три месяца будет 112 миллионов заражений, 7,8 миллиона госпитализаций и 1,6 миллиона смертей. Поэтому китайские власти предпочитают не спешить со снятием всех ограничений. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак обвинил власти Китая, что они не прислушиваются к протестующим,и усиливают давление на них. «Вместо того, чтобы выслушать протестующих, правительство Китая предпочло обрушиться на них с дополнительной силой», - заявил он. Это не совсем так. А точнее – совсем не так. На нынешней неделе в Пекине заявили, что обносить жилые кварталы железными заборами и держать людей в карантинах чрезмерно долго запрещено.