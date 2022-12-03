Полиция Испании нашла место отправки посылок с бомбами

Полиция Испании считает, что разосланные на этой неделе посылки со взрывчаткой были отправлены из города Вальядолид (северо-запад королевства), сообщила газета El Mundo.

Как сообщает газета со ссылкой на источники, правоохранительным органам Испании пока не удалось установить личность человека, который отправлял посылки со взрывчаткой.

В среду в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв. Посылка с самодельной бомбой, адресованная послу, была вскрыта сотрудником посольства. Он получил легкое ранение правой руки. Власти Испании рассматривают случившееся как теракт. Подобные отправления были обнаружены на авиабазе в городе Торрехон-де-Ардос и в испанской оружейной компании Instalaza. Служба безопасности премьера Испании также перехватила такую посылку на имя премьер-министра Педро Санчеса. В четверг посылка со взрывным устройством была перехвачена в посольстве США в Мадриде.