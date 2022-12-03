Данилов: Мир должен получить гарантии безопасности от России, а не наоборот

Именно мир нуждается в «гарантиях безопасности» после развязанной Россией войны, а не наоборот. Никто не должен подписывать соглашения и «жать руку» России, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что «будущая безопасность Европы также будет включать и гарантии безопасности для России».

«Стране-террористу и убийце хотят предоставить гарантии безопасности? Вместо Нюрнберга подписание соглашения с Россией и рукопожатие? Украинская кровь на руках Путина не помешает business as usual? Странная логика подковерной дипломатии, время которой кончилось», - написал Данилов.

Как пояснил секретарь СНБО, лучшими «гарантиями безопасности» для мира станут денуклеаризация и демилитаризация России.