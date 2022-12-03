Делегация Ирана на заседании ОДКБ

Делегация парламентариев Ирана прибыла в Москву для участия в заседании Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая пройдет в понедельник, 5 декабря, пишут российские СМИ.

Отмечается, что иранскую делегацию возглавляет председатель комиссии Меджлиса Исламского совета Ирана по национальной безопасности и внешней политике Вахид Джалалзаде.

«Иранские парламентарии проведут переговоры с коллегами в Москве, в понедельник примут участие в заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Тегеран запросил у России помощь в пресечении протестов путем поставки оборудования и подготовки кадров для их подавления.