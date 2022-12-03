Телеканал «Дождь» может переехать на Кавказ

Телеканал «Дождь» (внесен в РФ в список иноагентов) рассматривает возможность перевода редакции из Латвии после скандала с ведущим Алексеем Коростелевым, пишут российские СМИ.

В публикации сказано, что «Дождь» может переехать в Грузию. Утверждается, что сейчас гендиректор канала Наталья Синдеева консультируется с юристами.

Скандал вокруг канала произошел после фразы ведущего Коростелева о помощи для российских мобилизованных, находящихся в Украине. Высказывание было подвергнуто жесткой критике как со стороны многих зрителей канала, так и со стороны латвийских властей. Коростелев был уволен, вслед за ним редакцию покинули несколько журналистов, не согласившихся с решением руководства.