Россия в первые дни войны «уже взяла» Киев, и борется «вовсе не с Украиной, а с Западом», заявила российская пропагандистка Маргарита Симоньян.

«Это совершенно невозможно по нескольким причинам. Причина вторая: это ничего не решит, потому что Киев мы победили еще в первую неделю. Мы его (напомню, просто в Гостомеле уже были, везде), мы его взяли фактически. Я знаю военных, которые были там, и которые были в ужасе от того, что им приказали оттуда уходить. Мы боремся не с Киевом, а с Западом. Так с какой стати нам бросать ядерную бомбу на Киев? Мы с Киевом не воюем. Никакой Киев мы бомбить не будем никогда, потому что есть причина первая - там наши святыни», - заявила Симоньян.

При этом, по ее словам, в Вашингтоне, Берлине и Лондоне «наших святынь» нет, поэтому надо бить по ним.

Симоньян также заявила, что попытка Украины освободить Крым «приведет к Третьей мировой войне».